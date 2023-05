Přes dvě desítky vojáků a civilistů byly vyznamenány na Vítkově

Přes dvě desítky vojáků, civilistů i jeden policista byli dnes na pražském Vítkově vyznamenáni za přínos armádě. Ocenění dostali u příležitosti pondělních oslav konce druhé světové války. Mezi vyznamenanými je také velitel Nebraské národní gardy Daryl Bohac.

Zároveň byla v Národním památníku na Vítkově jmenována dvacítka vojáků do hodností plukovníků.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka novým plukovníkům řekl, že patří k tomu nejlepšímu, co armáda má. „Za všemi z vás jsou jsou nějaké výsledky, všichni máte velitelské a manažerské zkušenosti a většina z vás prošla i operačním nasazením,“ řekl. Dosažení plukovnické hodnosti označil za významný moment v kariéře každého vojáka. S novou hodností podle něj každý zároveň přijímá i závazek odpovědnosti za rozvoj své jednotky, kolegů, ale i celé armády.

Současnou dobu Řehka označil za těžkou, poukázal na extrémně složitou bezpečnostní situaci. „Bezpečnostní prostředí je nestabilní, je špatně čitelné a my na to musíme reagovat. Musíme dotahovat všechny mezery z minulosti, ať už to byly finance nebo to, že některé věci neměly z různých důvodů prioritu, a to se týká v podstatě všech oblastí rozvoje armády,“ podotkl. Připomněl, že jeho hlavní prioritou je zajištění bojeschopnosti armády. Plukovníci v tomto cíli podle něj budou hrát kritickou roli. Očekává od nich maximální nasazení, samostatnost, osobní iniciativu, důslednost nebo schopnost rychle a flexibilně řešit problémy. „Očekávám, že budete hledat řešení, nebudete hledat problémy,“ zdůraznil.

Pogratuloval také oceněným, kteří obdrželi čestný odznak Armády ČR Za zásluhy. „Je to ocenění, které se dává za dobrou práci pro armádu, za nějaký významný přínos a mezi oceněnými jsou lidé, kteří mají celokariérní dlouhý přínos, ale jsou tam i lidé, kteří jsou oceňováni i za konkrétní, krátkodobou práci,“ řekl.

Ocenění převzal také policista z krajského ředitelství jihomoravské policie Martin Zdrápala. Podle Řehky se více než dekádu jako instruktor odborné přípravy podílí na spolupráci mezi policií a vyškovským velitelstvím výcviku.

Záslužný kříž ministryně obrany za významný podíl na prohlubování spolupráce armády a nebraské národní gardy dostal její velitel Bohac. Podle Řehky armáda s národní gardou spolupracuje už 30 let. „Myslím si, že ještě neumíme docenit, jak moc nám to dalo,“ podotkl. Bohac novinářům řekl, že je oceněním poctěn. Není podle něj tolik za jeho práci jako spíše za společnou práci nebraské národní gardy a české armády. Bohac má české předky, jeho dědeček emigroval z českých zemí na počátku minulého století.

Plukovnickou hodnost má nově 19 vojáků a jedna vojákyně. Je mezi nimi i Pavel Pavlík, pilot gripenu a velitel 21. taktického křídla čáslavské letecké základny. Povýšení označil za obrovskou čest, ale zároveň i obrovskou zodpovědnost. „Jsme na funkcích, kde plukovníci musí jít jako lídři příkladem,“ poznamenal. Musí podle něj aktivně řešit problémy a inspirovat své podřízené, řekl novinářům. (ČTK)