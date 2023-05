Vůdci Austrálie a Nového Zélandu slíbí věrnost Karlovi III., ač jsou republikáni

Premiéři Austrálie a Nového Zélandu Anthony Albanese a Chris Hipkins slíbí při sobotní korunovaci krále Karla III. v Londýně věrnost britskému monarchovi, ačkoli oba dlouhodobě zastávají republikánské postoje a otevřeně o nich mluví.

Britský panovník je formální hlavou 16 států Společenství, i když je jeho role převážně ceremoniální. Austrálie i Nový Zéland chystají v souvislosti s korunovací různé akce, od sázení stromů po přehlídky vojenského letectva. Podle očekávání jich ale bude méně než těch, které byly uspořádány po smrti královny Alžběty II. v loňském roce.

Úmrtí britské královny v Austrálii oživilo diskuse o tom, zda je zapotřebí, aby si země nadále ponechávala status konstituční monarchie.

Austrálie v roce 1999 uspořádala referendum, v němž její obyvatelé rozhodovali, zda se země stane republikou, 55 procent voličů se ale vyslovilo proti. Průzkumy veřejného mínění z poslední doby většinou ukazují mírnou většinu ve prospěch republiky.

Albanese ani Hipkins ale nijak aktivně neusilují o to, aby se jejich země zbavily monarchistického zřízení.

„Svůj názor na tuto otázku jsem nezměnil. Chci, aby hlavou Austrálie byl Australan,“ řekl dnes Albanese v rozhovoru s televizí ABC v Londýně, kam přijel na korunovaci. „To však neznamená, že nerespektuji systém vlády, který teď máme,“ dodal.

Hikpkins v pondělí na tiskové konferenci prohlásil, že se obecně o něm ví, že je stoupenec republiky, ale „není to nic, co by měl v úmyslu prosazovat“. „Nepovažuji to za prioritu. Ústavní dohody, které máme, fungují v tuto chvíli poměrně dobře,“ dodal.

Novozélandská armáda na oslavu korunovace Karla III. v neděli vypálí 21 dělových salv, australské letectvo plánuje přelet nad budovou parlamentu v Canbeře.

Slavnostně nasvíceny budou rovněž některé prominentní stavby, jako například most Harbour Bridge a věž Sky Tower v Aucklandu či budovy parlamentu v novozélandské i australské metropoli. Naopak Harbour Bridge v Sydney ani tamní slavná Opera slavnostní osvětlení nedostanou, uvádí Reuters. (ČTK)