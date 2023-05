Konzervativní lídr tajně vyplácel faktury manželce soudce Nejvyššího soudu USA

Jeden z nejvlivnějších konzervativních sponzorů v USA Leonard Leo před téměř deseti lety nechal vyplatit Ginni Thomas, manželce soudce Nejvyššího soudu Clarence Thomase, desítky tisíc dolarů za „konzultace“. Její jméno nesmělo být na fakturách uvedeno.

Manželka soudce Nejvyššího soudu USA Ginni Thomas je činorodou konzervativní aktivistkou. Před Kongresem také vypovídala o své roli ve vzpouře 6. ledna a snaze zvrátit volební výsledky. Foto: Gage Skidmore, Flickr

V dnešním vydání to přináší deník Washington Post. Fakturu vystavila bývalá poradkyně Donalda Trumpa Kellyanne Conway, která byla součástí transakčního schématu. Leo dal příkaz, aby se „nikde neobjevilo Ginnino jméno“, což pak deníku vysvětlil tím, že se „snažil za každou cenu uchovat soukromí Ginni a Clarence Thomasových.“

Ani ten nikde nevykázal, že jeho žena finančně profituje z konzervativní skupiny, a jako nejvyšší soudce má být nestranný.

Leonard Leo je jednou z nejmocnějších osobností amerického konzervativního hnutí a spravuje finanční dary od sponzorů, kteří je vkládají na prosazování konzervativních hodnot v USA (podrobně píšeme například zde).

Je spoluzakladatelem právní konzervativní skupiny Federalist Society, která pomáhá republikánským politikům nominovat soudce do nižších soudů i toho Nejvyššího. Exprezidentu Donaldu Trumpovi vytipovali tři konzervativní soudce, které pak on republikány vedenému Senátu navrhl a ten je schválil: Bretta Kavanaugha, Amy C. Barrett a Neila Gosurcha.

Ti pak v alianci se stávajícími konzervativními soudci Samuelem Alitem a právě Clarencem Thomasem po 49 letech zrušili federální právo na potrat, což vedlo k jeho širokému zákazu či radikálnímu omezení v mnoha státech USA.

Nejvyšší soud v poslední době zažívá krizi důvěry občanů, která je nejnižší od roku 1972, kdy měření začalo. Jedním z důvodů jsou rozhodnutí soudu, druhým podezření na nekalé obohacování soudců, mezi nimiž je i Clarence Thomas.

Na něj vyšlo najevo, že s manželkou přijímali přepychové dary v podobě nákladných zahraničních cest, soukromých letadel či výletů na jachtách od republikánského miliardáře Harlana Crowa, který také koupil dům Thomasovy matky a platil školné na privátních školách jeho synovci. Více píšeme zde či zde. (WP)