Šéf vagnerovců Prigožin obviňuje ze smrti ruských vojáků ministra obrany Šojgua

Zakladatel ruské žoldnéřské armády Jevgenij Prigožin sprostě vynadal ruskému ministrovi obrany Šojguovi a náčelníkovi generálního štábu Gerasimovovi, protože nedodávají jeho lidem munici. Video natočil nad desítkami mrtvol ruských vojáků.

Jevgenij Prigožin chce stáhnout své lidi z Bachmutu. Zdroj: Wartranslated/Twitter

Prigožin tvrdí, že mrtvoly, které vedle něj leží, a je patrné, že jde o minimálně desítky těl, jsou ztráty na jednom úseku fronty za jediný den – 4. května. V řeči vůdce vagnerovců, jak se jeho soukromá armáda nazývá, používá vulgarismy a nadávky na adresu ministra Šojgua i náčelníka generálního štábu Gerasimova.

„Tohle jsou kluci ze soukromé vojenské skupiny Vagner, kteří zemřeli dnes. Ještě je tu čerstvá krev. A teď mne poslouchejte, čubky, jsou to něčí otcové a něčí synové. A ti ubožáci, kteří nedodávají munici, hajzlové, budou v pekle žrát jejich vnitřnosti. Máme sedmdesátiprocentní nedostatek nábojů…!“ Křičí Prigožin do kamery.

Především občanům Ruska, nikoliv vojenským náčelníkům, byla určena další slova: „Sedíte, zrůdy, v drahých klubech, vaše děti se natáčejí na YouTubu…. pokud nám dáte munici podle norem, bude mrtvých pětkrát méně. Oni sem přišli dobrovolně a umírají za to, abyste vy mohli tloustnout ve svých kancelářích…“

Vagnerovci bojují už řadu měsíců o ukrajinský Bachmut, kde se odehrávají ty nejtěžší boje. Není to poprvé, kdy Prigožin volá po lepší logistice a zásobování municí. Mrtvé žoldáky natočil už v únoru a tehdy stejně jako nyní požadoval více nábojů. Minulý týden Prigožin dokonce pohrozil generálnímu štábu ruské armády, že své lidi stáhne z Bachmutu, pokud nedostane to, co potřebuje. (Meduza)