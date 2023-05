Zákonodárný sbor Severní Karolíny schválil zákon omezující potraty

Republikány ovládaný zákonodárný sbor v Severní Karolíně schválil návrh zákona, který zpřísňuje pravidla potratů v tomto americkém státě. Interrupci bude napříště možné provádět pouze do 12. týdne těhotenství, dosud to bylo do 20. týdne.

Hlasy republikánských zákonodárců schválila zákon ve středu státní Sněmovna reprezentantů a po ní ve čtvrtek také Senát. Ohlášené veto demokratického guvernéra Roye Coopera může republikánská většina v obou komorách parlamentu Severní Karolíny přehlasovat.

Pokud bude zákon definitivně schválen, zúží se tím možnosti ženám, které do Severní Karolíny přijíždějí na potrat z okolních konzervativních jižanských států. Ty tento zákrok zakázaly nebo přísně omezily poté, co americký nejvyšší soud loni po téměř 50 letech změnil výklad ústavy a umožnil jednotlivým státům USA zakazovat umělé ukončení těhotenství. (ČTK)