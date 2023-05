Dálnici D10 u Kosmonos uzavřela nehoda, z kamionu se vysypal náklad autobaterií

Dálnici D10 ve směru na Prahu dnes večer zablokovala nehoda na 46. kilometru u exitu Kosmonosy. Z kamionu se vysypaly baterie do elektroaut, do kterých narazilo osobní auto. Jeden člověk se lehce zranil.

Hasiči uklízí vysypaný náklad, provoz by se mohl obnovit před 22:00. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytly mluvčí policie a záchranné služby.

„Nehodu máme hlášenou po 19:00, kamionu se vysypal zhruba z půlky návěsu náklad palet s bateriemi do elektroaut, na dálnici z nich vytekla kapalina, do vysypaného nákladu narazilo osobní auto,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle mluvčí záchranné služby Moniky Novákové byl jeden člověk s lehčím zraněním převezen k dalšímu vyšetření do mladoboleslavské nemocnice.

Škoda je podle Richterové předběžně čtyři miliony korun. Další okolnosti budou policisté prošetřovat. (ČTK)