Biden se zúčastnil jednání se šéfy Googlu a Microsoftu o umělé inteligenci

Americký prezident Joe Biden se dnes zúčastnil jednání se šéfy technologických firem Google, Microsoft a OpenAI, které bylo věnováno rizikům umělé inteligence.

Viceprezidentka Kamala Harris přítomným ředitelům technologických gigantů řekla, že mají „právní odpovědnost“ zajistit bezpečnost svých produktů založených na umělé inteligenci. Ta podle Harrisové může zlepšit životy lidí, ale zároveň vyvolává otázky týkající se bezpečnosti, soukromí a občanských práv, napsala agentura Reuters.

Americká vláda má podle informací agentury AP v plánu oznámit investici ve výši 140 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč) do sedmi institutů na vývoj umělé inteligence. Bílý dům rovněž v příštích měsících vydá pro federální agentury pokyny, jak s nástroji založenými na umělé inteligenci pracovat.

Generativní umělá inteligence se letos dostala do centra veřejného zájmu, zejména díky chatbotovi ChatGPT společnosti OpenAI, jenž dokáže na základě jednoduchých dotazů generovat články, eseje, vtipy, ale i poezii, scénáře či právní dokumenty. Spuštění chatbota také vyvolalo závod mezi technologickými giganty ve vývoji podobných nástrojů.

Nejmenovaný zdroj z Bílého domu agentuře Reuters řekl, že prezident Biden „byl o ChatGPT podrobně informován a experimentoval s ním“.

Dnešního jednání se zúčastnili šéf technologické firmy Alphabet, pod kterou spadá internetový vyhledávač Google, Sundar Pichai, šéf Microsoftu Satya Nadella, ředitel OpenAI Sam Altman či šéf firmy Anthropic Dario Amodei. Dále Kamala Harris a další zástupci Bílého domu, včetně personálního šéfa Bílého domu Jeffa Zientse, poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, šéfky Národní ekonomické rady Lael Brainard či americké ministryně obchodu Giny Raimondo. Nakonec na chvíli dorazil také prezident Biden, s jehož přítomností se původně nepočítalo.

„Naším cílem je vést upřímnou diskuzi o rizicích, která vidíme v současném a nadcházejícím vývoji umělé inteligence,“ uvedl vysoce postavený představitel Bidenovy administrativy pod podmínkou zachování anonymity. „Pokud chceme využít výhod, musíme začít zvládáním rizik,“ dodal.

Altman před jednáním řekl, že Bílý dům chce ve věci postupovat správně. „Je dobré se to snažit předvídat,“ odpověděl na otázku, zda si Bílý dům v otázce regulace umělé inteligence počíná dostatečně rychle. „Určitě to bude výzva, ale jsem si jistý, že to zvládneme,“ dodal. (ČTK)