Orbán: Kdyby byl Trump prezidentem, žádná válka na Ukrajině by nebyla

Kdyby byl Donald Trump dnes americkým prezidentem, nebyla by žádná válka na Ukrajině ani v Evropě, řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Šéf maďarské vlády vystoupil na konferenci pořádané americkým konzervativním spolkem CPAC. Jedním z dalších řečníků byl i Andrej Babiš.

Zatímco Orbán hovořil ve svém projevu spíše o migraci, kde zastává velmi tvrdou linii, a rovněž o otázkách genderu a sexuality, Babiš se zaměřil spíš na kritiku Evropské unie, konkrétně „byrokratů v Bruselu“.

Orbán se vymezil proti „genderové ideologii“

„Postavili jsme plot a chránili naši zemi,“ prohlásil maďarský premiér v souvislosti s migrační krizí. V této souvislosti Orbán opět kritizoval amerického miliardáře maďarského původu George Sorose, jehož nevládní organizace podle něj pomáhají migrantům při cestě do Evropy. „Ne migraci, ne genderu, ne válce,“ zmínil Orbán podle něj důležitá hesla a vyzdvihl důležitost národa.

Právě proti „genderové ideologii“ nebo „LGBT ideologii“ maďarská vláda v posledních letech aktivně vystupuje. V roce 2021 například tamní parlament, ovládaný Orbánovou konzervativní stranou Fidesz, schválil zákon, který znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin.

Babiše nazval Orbán svým přítelem. Jak uvedl, společně vždy, často i do ranních hodin, bojovali za prosazení určitých témat na unijních summitech v Bruselu. „A musím přiznat, že Andrej Babiš je větší bojovník než já,“ dodal.

Babišova kritika Bruselu

Bývalý český premiér ve své řeči kritizoval mimo jiné takzvaný Green Deal (unijní Zelenou dohodu) o přechodu EU k obnovitelným zdrojům energií. Tato dohoda podle něj „zničí evropský průmysl a uvrhne lidi do chudoby“. „Brusel je odtržen od běžného života, diktuje nám, jak máme žít, co máme jíst,“ uvedl Babiš. „Musíme zachránit Evropskou unii v zájmu našich dětí a budoucích generací,“ dodal.

Evropa má podle něj zdroje, know-how, potenciál, ale jediné, co jí chybí, jsou vůdci. Stejně jako Orbán i Babiš doufá, že by významnou změnu mohly přinést volby do Evropského parlamentu v roce 2024, ve kterých by mohly posílit právě konzervativní strany.

Konzervativní konference CPAC je dvoudenní, dnes na ní vystoupil s projevem i gruzínský premiér Irakli Garibašvili, videozdravici účastníkům pak zaslal dnes již bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson. (ČTK)