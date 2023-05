Vinni ze spiknutí ke vzpouře, zní verdikt organizátorů útoku na Kapitol

Čtyři členové amerického extremistického hnutí Proud Boys byli odsouzeni za organizování vzpoury při útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Podle rozhodnutí soudu chtěli násilím zabránit předání moci z rukou tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa Joeovi Bidenovi.

Obžalovaní Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl, Enrique Tarrio a Dominic Pezzola byli uznáni vinni ze spiknutí ke vzpouře, maření hlasování ve sboru volitelů a manipulace s důkazy.

Porota nebyla schopna dospět k verdiktu ohledně obvinění ze spiknutí proti Pezzolovi, který na záběrech z napadení Kapitolu rozbíjí ukradeným policejním štítem sklo, aby mohl vniknout dovnitř budovy.

Proud Boys were the first to gain access the Capitol during the January 6th Insurrection, & that’s Dominic Pezzola using a stolen shield. He and 4 others are currently on trial for seditious conspiracy and other federal charges. #MAGACult #MAGAMorons pic.twitter.com/6foXh9rBaK

