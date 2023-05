Třináctiletá Ukrajinka odmítla vystoupit na stejném pódiu jako Rusové

Třináctiletá ukrajinská zpěvačka Sofija Samoljuk odmítla vystoupit na stejném pódiu jako ruský umělec. Účinkovat měla včera na pěvecké soutěži v Itálii. „Nebudu vystupovat na jednom pódiu s ruskými teroristy, kteří zabíjejí ukrajinské děti,“ prohlásila.

Pěveckou soutěž organizuje Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF). Zpěvaččin tým sdělil, že festival účast ruského umělce oznámil jen několik hodin před jejím plánovaným vystoupením. Třináctiletá Samoljuk tak na pódiu namísto vystoupení pronesla krátký projev, ve kterém vyzvala k podpoře Ukrajiny.

13 y.o. Ukrainian Sofia Samolyak refused to sing on stage at children's Sanremo because a Russian participant was invited to perform. She has only found out about it a few hours before. Another example of how Westerners literally force Ukrainians into the same space with Russians https://t.co/4zZ58lqqaJ

