Senátní hlasování o pozměňovacích návrzích k novele zákona o veřejných zakázkách bude napínavé. Ukázalo to ve středu rozhodování členů horní komory ve výborech a komisi.

Limity u zakázek malého rozsahu chce navýšit senátor Michael Canov (SLK), který požaduje, aby hranice v případě služeb a dodávek zboží vzrostla ze dvou na tři miliony korun a v případě stavebních prací ze šesti na devět milionů. Proti je ministerstvo pro místní rozvoj a protikorupční organizace.

Členové senátního výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu a výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve středu většinově hlasovali pro zvýšení limitů tak, jak prosazuje Canov.

Naopak ústavně právní výbor byl razantně proti stejně jako o den dříve v úterý komise pro dohled nad veřejnými prostředky.

Podobně nejasně na jednání dopadl i další pozměňovací návrh senátora Lukáše Wagenknechta (Piráti). Ten považuje za klíčové, aby novela posílila vymahatelnost střetu zájmů u veřejných zakázek. To se týká především zákazu, aby se firmy členů vlády ucházely o zakázky státu.

Wagenknecht mimo jiné chce, aby se povinnost řídit se střetem zájmů dostala do zakázkového zákona. Také prosazuje nový jednoduchý systém, kdy by se obce jen podívali do rejstříku skutečných majitelů a podle toho mohly vyřadit firmy třeba ministrů nebo premiéra z tendru. Nemusely by tedy analyzovat, zda dotyčný politik podnik ovládá či nikoli.