NS zamítl dovolání Správy železnic, potvrdil prodej parcel u nádraží v Dejvicích

Nejvyšší soud zamítl dovolání Správy železnic, a potvrdil tak závazek k budoucímu prodeji pozemků u nádraží Praha-Dejvice developerské firmě Amadeus Real Estate. Rozhodnutí je dostupné na úřední desce soudu.

Správa železnic v roce 2019 podala žalobu na určení neplatnosti právního vztahu, tedy smlouvy o budoucím prodeji pozemků. Developer naopak trval na dodržení kontraktu.

„Po konečném verdiktu NS chceme začít jednat jak se Správou železnic, tak Městskou částí Prahy 6 a Magistrátem Hlavního města Prahy ohledně možné podoby a využití této lokality. Zatím je příliš brzy na to, abychom mohli být konkrétnější, co přesně by tam mělo vzniknout,“ uvedl Martin Klán, člen správní rady Amadeus Real Estate. Jeho vyjádření ČTK za firmu poskytl Karel Samec.

Smlouvu o smlouvě budoucí podepsaly obě strany v únoru 2018. Krátce poté nedobrovolně skončil tehdejší šéf správy Pavel Surý, který kontrakt podepsal. Nové vedení se rozhodlo smlouvu vypovědět, k mimosoudní dohodě s developerem ovšem nedospělo. Správa následně podala žalobu k soudu. Obvodní soud pro Prahu 1 vyhodnotil jako nedůvodnou. Odvolací Městský soud v Praze rozhodnutí potvrdil. Nejvyšší soud se sporem zabýval od loňska a nenašel důvod k zásahu.

Smlouva byla podle dřívějšího vyjádření Správy železnic uzavřena v rozporu se zákonem o privatizaci, protože ji neschválila vláda. Developer oponoval, že souhlas vlády nebyl nutný, a trval na platnosti smlouvy.

Podle nejvyšší instance se na transakci zákon o privatizaci skutečně nevztahuje. „Ani v případě přiměřené aplikace zákona o privatizaci by nebyl k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí potřebný souhlasný akt vlády,“ stojí v rozhodnutí.

Správa železnic podepsala smlouvu s developerem bez veřejné soutěže. Dokument podle dříve zveřejněných informací počítá se stanovením ceny pozemků až v době uskutečnění transakce za pomoci znaleckých posudků tak, aby cena odpovídala místním poměrům.

Na atraktivních pozemcích nedaleko Pražského hradu můžou v budoucnu vzniknout byty, kanceláře nebo obchody. Podle katastru nemovitostí jde konkrétně o parcely bývalého nádraží Praha-Bruska, které leží mezi kolejištěm současné stanice Praha-Dejvice a ulicí Milady Horákové. Největší z nich má výměru skoro 23 000 metrů čtverečních. (ČTK)