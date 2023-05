Ministerstvo je proti navyšování hranic, pod kterými obce nemusí vyhlašovat tendry

Ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasí s navyšováním hranic, pod kterými obce nemusí vyhlašovat tendry. To navrhuje senátor Michael Canov (SLK).

Michael Canov (SLK) chce v novele zákona o zadávání veřejných zakázek navýšit limity pro akce malého rozsahu o polovinu na tři miliony (služby a dodávky zboží) a devět milionů korun v případě stavebních projektů. Plány pod touto cenovou hranicí by pak obce a státní instituce podle zákona nemusely soutěžit.

Podle Canova je to nutné, protože limity se od roku 2014 nezměnily na rozdíl od cen, které kvůli inflaci raketově vzrostly. Podíl zakázek, které veřejné úřady a instituce musí soutěžit, se tak zvýšil, což je administrativně zatěžuje.

Bartoš: Nesystémové řešení

Ministerstvo podle slov ministra Ivana Bartoše připravuje jiný svůj návrh, který by se limitům a jejich změně měl věnovat. Chce to ale dělat systémově a plánuje to jako komplexní inovaci i dalších souvisejících pravidel.

„Otázce zvýšení limitů se ministerstvo pro místní rozvoj již věnuje v rámci pracovní skupiny, která má za cíl vyhodnotit v prvé řadě data o trhu zakázek malého rozsahu a navrhnout řešení, které se zaměří nejen na samotné zvýšení limitů, ale i na aktuální nastavení podlimitního režimu, metodické podpoře menších zadavatelů či navrhovaných námětů pro pravidla zakázek malého rozsahu. Řešení celé situace rychlým pozměňovacím návrhem bez zohlednění dat je velmi nesystémové,“ řekl Deníku N Bartoš.