Oslavte den Star Wars: May The Fourth Be With You!

Video dne: 4. květen je tradičně považován za Den Star Wars, díky slovní hříčce May The Fourth Be With You”, kde „Fourth” (čtvrtého) nahrazuje „Force” (tedy Síla).

Fanoušci po celém světě si v tento den připomínají své oblíbené příběhy ze světa hvězdných válek.

První zaznamenaná zmínka o použité frázi je z 4. května 1979, den po zvolení Margaret Thatcher premiérkou Spojeného království. Tehdy její politická strana umístila do novin blahopřejný inzerát s nápisem „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.“

V roce 2011 se v kanadském Torontu konala první organizovaná oslava Dne Star Wars. Roku 2015 pak v Den Star Wars sledovali filmy astronauti z Mezinárodní vesmírné stanice.

Den Star Wars slaví i platforma Disney+, která letos nabídne také pár novinek ze světa Star Wars, jako je druhá řada seriálu Vize, animovaný seriál Dobrodružství mladých Jediů a také Star Wars speciál ze světa Simpsonových.

V něm se Maggie cestou do jeslí ztratí Homerovi, naskočí ke Groguovi do vznášítka a zažije hyperprostorová dobrodružství v předaleké galaxii. Eskadra imperiálních stíhaček TIE ji pronásleduje až do Springfieldu, kde dojde k bitvě.