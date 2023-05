Musk pohrozil stanici NPR, že dá její jméno někomu jinému

Elon Musk pohrozil, že pokud se americká veřejnoprávní stanice NPR nevrátí na Twitter a neobnoví svoji aktivitu, dá její značku @NPR někomu jinému. NPR se z Twitteru stáhla poté, co ji Musk zařadil mezi „státem sponzorovaná média“ vedle prokremelské Russia Today.

„Pokud je to znamení toho, co na Twitteru přijde, můžeme být brzy svědky ještě rychlejšího ústupu mediálních organizací a dalších značek, kterým to nebude stát za to riziko,“ řekla profesorka žurnalistiky na Kolumbijské univerzitě. (NPR)