Slavia se ve finále MOL Cupu ujala vedení

Fotbalista Lionel Messi údajně jedná o smlouvě v Saúdské Arábii, která by mu vynesla až 400 milionů dolarů (8,5 miliardy korun) ročně. To by byl rekord a zhruba dvakrát víc, než dostává Ronaldo, který do tamní ligy přišel v prosinci. Messimu v létě končí smlouva v Paříži. (Telegraph)