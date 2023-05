Výborný: Řada bodů konsolidačního balíčku uzavřena, výsledek se dnes nečeká

Řada bodů konsolidačního balíčku je předběžně uzavřena, některé věci ale zůstaly zatím nedořešeny, řekl novinářům při příchodu na další jednání koaličních špiček předseda lidoveckého klubu Marek Výborný. Neočekává finální výsledek.

„Myslím, že máme na to, abychom se do konce týdne dobrali konečného výsledku. Na druhou stranu jestli to bude začátkem příštího, tak se nic neděje,“ řekl Výborný. Zásadní je podle něj debatu uzavřít do poloviny května a představit výsledek, jak přislíbil mimo jiné premiér Petr Fiala (ODS).

„Řada věcí je předběžně uzavřena, ale dokud se nedohodneme na poslední položce celého konsolidačního balíčku, tak nebude platit nic z toho,“ řekl šéf lidoveckých poslanců. Lídři podle něj potřebovali ještě nějaká data od ministerstva financí.

Podle šéfa poslanců TOP 09 Jana Jakoba politici probrali v podstatě všechny jednotlivé návrhy, je ale nutné najít shodu na balíčku jako celku.

Jakob odhaduje, že se koalice dohodne v řádu dnů. Důležité podle něj je, aby se většina opatření týkala výdajové stránky, tedy úspor. „Pro nás je klíčové, aby celkově balíček dosahoval takové výše, aby se opravdu v budoucnu razantně snižoval schodek, a to zejména strukturální deficit,“ uvedl. Dodal, že 70 miliard korun považuje jako základní minimum.

Premiér Fiala i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už dříve uvedli, že balíček by měl snížit strukturální deficit asi o procento HDP, tedy o 70 miliard korun. Loni byl tento schodek 2,6 procenta HDP. Podle některých ekonomů i politiků by ozdravování financí mělo být ale rychlejší. (ČTK)