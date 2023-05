Evropská komise chce navýšit produkci dělostřelecké munice na milion kusů ročně

Evropská komise navrhla plán pro navýšení produkce dělostřelecké munice na milion kusů ročně. Na tiskové konferenci v Bruselu to oznámil komisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Plán by se mohl dotknout i České republiky.

155milimetrová munice do houfnice. Foto: bbsferrari, Adobe Stock

Návrh (ve zkratce ASAP) počítá s tím, že se zvýší produkce munice v 13 členských státech, kde se již v minulosti vyráběla. Breton v minulých týdnech objížděl jednotlivé členské země, poslední dvě navštíví v nejbližších dnech.

Podle Bretona by se měla Evropa během jednoho roku dostat do stavu, kdy bude schopna vyrábět milion kusů dělostřelecké munice. „Je potřeba zaměřit produkci na to, co přesně nyní potřebuje Ukrajina,“ řekl Breton.

Právě nutnost podpořit Ukrajinu zdůraznila v souvislosti s dnes přijatým návrhem i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

„Ukrajina se hrdinně brání brutálnímu ruskému útočníkovi. Stojíme si za svým slibem, že budeme Ukrajinu podporovat tak dlouho, jak to bude nutné,“ napsala von der Leyen.

„Stateční ukrajinští vojáci však potřebují k obraně své země dostatečné vojenské vybavení,“ řekla.

Podle komisaře pro vnitřní trh je důležité přímo podpořit jednotlivé průmyslové projekty, rozšířit a modernizovat výrobní linky nebo se také zaměřit na úpravu munice, kterou mají členské státy ve skladech.

Komise na tento plán navrhuje vyčlenit přímo 500 milionů eur, celý plán by měl vyjít na jednu miliardu eur. Na financování se totiž mají podílet i členské státy nebo jednotlivé podniky.

Bretonem oznámený plán navazuje na dohodu ministrů zahraničí a obrany z konce března. Ti se dohodli, že Ukrajině během jednoho roku poskytnou právě milion kusů munice.

Tato dohoda počítala s třemi fázemi. V první měly a mají členské státy dodat obráncům dělostřeleckou munici ze svých skladů a případně i již dohodnutých objednávek.

Druhá část počítala se společnými objednávkami munice, kterou by členské státy měly nakupovat u zbrojovek. To mělo podle představ unijních představitelů snížit ceny a urychlit termíny dodávek.

Tato část plánu ale stále vázne, členské státy, které se k celému plánu přihlásily, se totiž stále neshodly na detailech. Podle serveru Politico za tím stojí odpor Francie. Ta prosazuje, aby byly společné nákupy realizováno pouze ve zbrojovkách v členských státech Unie.

V poslední části šlo o navýšení produkce munice v samotné Unii. Konkrétní obrysy dnes oznámil Breton.