Podle prezidenta je důchodová reforma promyšlená, ale zůstane deficitní

Prezident Petr Pavel dnes večer krátce komentoval návrh důchodové reformy, kterou mu během dne představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Reforma je podle prezidenta promyšlená a může vést ke stabilizaci důchodového systému.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Dnes jsme na tom strávili s ministrem Jurečkou a jeho týmem přibližně hodinu, prezentoval nám velice detailní prezentaci, která bude základem pro návrh, který bude představený veřejnosti,“ prohlásil prezident s tím, že celá koalice se na plánu změnit představeným způsobem penze zatím neshodla. „Navíc to ještě nebylo nikde jinde, tak zatím o žádných detailech informovat nebudu. Ale musím říci, že ta reforma je promyšlená a že v dlouhodobém horizontu může vést ke stabilizaci důchodového systému, i když stále počítá s tím, že důchodový účet bude deficitní,“ zdůraznil prezident.

Výdaje na penze v posledních letech rostou rychleji, protože předchozí kabinet ANO a ČSSD upravil valorizace tak, že důchody od roku 2018 rostou rychleji než v minulých letech. Například vloni bylo saldo na důchodovém účtu přibližně 20 miliard korun a letos by se podle odhadů vlády schodek mohl pohybovat kolem částky 60 miliard. Reformu, která by právě růst penzí měla zmírnit, chce kabinet představit v půlce května, stejně jako konsolidační balíček. To bude zase soubor úspor a daňových změn, jež mají vést ke snížení celkového státního deficitu. Ten má být letos 295 miliard korun.

Pavel: Vláda by měla jednat s opozicí

Podle Pavla je také důležité, aby se speciálně v případě důchodové reformy vláda snažila jednat s opozicí. Čas na to podle hlavy státu kabinet má. „Máme-li se nějak posunout, bude asi na vládě, aby do toho šla s odvahou a dokázala si to pak prosadit, ale jsme připravení se o tom bavit do poloviny května a jednání mezi vládou a opozičními stranami asi do toho 15. května nestihneme. Ale na téma důchodová reforma debatu stihnout můžeme, protože ta má přece jen více času než konsolidační balíček,“ řekl Pavel.

Premiér Petr Fiala na jeho slova reagoval tím, že zástupci kabinetu s opozičními hnutími ANO a SPD o změnách chystaných resortem ministra Jurečky jedná. „My s opozicí o důchodové reformě hovoříme, pan předseda Jurečka opakovaně jednal s ANO i SPD a snažíme se naplnit to, co jsme slíbili. U důchodové reformy je to mnohem důležitější, protože je to dlouhodobé a měla by fungovat desítky let. A tam se snažíme najít nějakou shodu s opozicí. Zatím to nevidím úplně nadějně, ale pokusíme se dosáhnout toho, že ty základní parametry důchodové reformy bude nakonec i opozice akceptovat,“ řekl v reakci na výzvu hlavy státu Fiala.