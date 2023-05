Reuters: USA na hranici s Mexikem kvůli migrantům dočasně vyšlou 1500 vojáků

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena dočasně vyšle na hranici s Mexikem dalších 1500 vojáků, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Důvodem je podle něj očekávané zvýšení nelegální migrace do USA.

Na hranici tento měsíc skončí restrikce zavedené kvůli koronaviru.

Vojáci budou pomáhat americké pohraniční stráži, ale nebudou provádět žádné operace k prosazování práva, uvedl úředník, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity. Doplnil, že vojáci budou provádět monitorování v terénu a zadávat údaje, aby ulehčili pohraničníkům, a rovněž doplní práci členů nasazené Národní gardy.

Na hranici 11. května skončí restrikce známé jako nařízení 42. Ty umožňovaly americkým úřadům rychle vracet do Mexika migranty z třetích zemí, aniž by tito měli možnost v USA požádat o azyl.

Demokrat Biden, který chce příští rok usilovat o znovuzvolení, se od svého nástupu do funkce v roce 2021 potýká s rekordními počty migrantů, kteří nelegálně překračují americko-mexickou hranici. Republikáni Bidena kritizují za to, že ustupuje od tvrdé politiky exprezidenta Donalda Trumpa, který je označován za favorita na novou republikánskou nominaci do prezidentských voleb.

Vojáci byli nasazeni na hranicích i za vlád předchozích prezidentů, včetně republikána George Bushe mladšího, demokrata Baracka Obamy a Trumpa, který na hranici vyslal tisíce vojáků v aktivní službě a příslušníků Národní gardy, připomíná Reuters. (ČTK)