Rusko by mohlo využívat civilisty a novináře ke špionáži, varuje dánská služba

Rusko by mohlo najímat civilisty a využívat novináře a podnikatele v Dánsku k vyzvědačství. Varovala před tím dnes podle agentury Reuters Dánská bezpečnostní a zpravodajská služba (PET).

Civilisté by podle ní mohli být alternativou za ruské diplomaty, které severská země loni vykázala kvůli podezření ze špionáže.

Invaze na Ukrajinu zintenzivnila potřebu Moskvy shromažďovat tajné informace v zemích NATO, uvedla PET v dnes zveřejněné zprávě. Dánsko, které kontroluje vstup do Baltského moře, by hrálo důležitou strategickou roli v případném vojenském konfliktu s Ruskem jakožto tranzitní bod pro posily NATO. To podle PET činí Dánsko zvláště zajímavým.

Když Dánsko loni v dubnu podobně jako další země EU vyhostilo 15 ruských diplomatů, ochromilo to schopnost Ruska špehovat na území Dánska. „Ale potřeba Ruska dostávat informace z Dánska se zvětšila, a PET proto předpokládá, že Rusko se pokusí využít jiných cest k vyzvědačství v Dánsku,“ uvedla služba.

„Mohlo by nasazovat zpravodajce v Dánsku mimo diplomatické reprezentace, například jako novináře a podnikatele, a využívat hostující zpravodajské důstojníky. Nebo by ruské zpravodajské služby mohly ve větším rozsahu verbovat dánské zdroje v Rusku nebo ve třetích zemích,“ varovala PET. Mezi dalšími možnými metodami jsou podle ní různé formy elektronického shromažďování zpravodajských informací a kybernetická špionáž. (ČTK)