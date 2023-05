Policie obvinila dva muže z dotačního podvodu kolem Ondrášovka Cupu

Královéhradecká policie v minulých dnech zadržela a následně obvinila dva muže z dotačního podvodu při organizování celostátního fotbalového turnaje pro mládež v roce 2020.

Trestnímu stíhání čelí dva osmačtyřicetiletí muži z Benešovska. Starší z nich skončil ve vazbě. V případě odsouzení mužům hrozí až pět let vězení nebo peněžitý trest. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Podezřelým z údajného podvodu by podle dřívějších informací médií měl být hokejový extraligový rozhodčí Petr Lacina, který byl v minulosti předsedou spolku pořádajícího dětský pohár mládeže FAČR Ondrášovka Cup. Zda je Lacina jedním z obviněných, mluvčí policie nekomentovala. V únoru 2021 Lacina v prohlášení věc označil za vykonstruovanou kauzu a jakékoliv pochybení odmítl.

„Oba muži byli zadrženi na Benešovsku ve dvou různých obcích poblíž svých bydlišť. Kriminalisté jim kladou za vinu, že v roce 2020 jako předsedové dvou různých spolků úmyslně použili prostředky získané z dotace na jiný než určený účel,“ uvedla mluvčí.

Na nesrovnalosti přišel při kontrole poskytnuté dotace na finálový turnaj v Hradci Králové Královéhradecký kraj. Po odhalení nesrovnalostí žadatel smlouvu o dotaci vypověděl a dotaci vrátil. „O několik měsíců později byl spolek přejmenován a posléze na základě likvidace i vymazán z veřejného rejstříku,“ uvedla mluvčí.

Starší z obviněných, který byl předsedou pořadatelského spolku, podle policie požádal o dotaci na fotbalový turnaj, přestože věděl, že všechny náklady akce již byly uhrazeny a nebylo třeba žádné dotace. „Navíc požádal ještě o více peněz, než turnaj skutečně stál. Po obdržení půlmilionové dotace část peněz zaslal na svůj osobní účet, část své partnerce, část vybral v hotovosti a více než dvě třetiny zaslal na účet spolku, ve kterém byl předsedou druhý obviněný muž,“ uvedla mluvčí.

Na faktuře byly podle kriminalistů smyšlené položky turnaje, například za pronájem hřiště, úhradu lékařské služby, rozhodčích, organizační služby a úklidu areálu. „Mladší z obviněných mužů poté peníze z bankovního účtu vybral a využil je blíže neznámým způsobem,“ uvedla mluvčí.

Policisté mají podle ní podezření, že starší z obviněných získal dotace na fotbalový turnaj ve více krajích a získané peníze v řádu několika stovek tisíc korun využil jiným způsobem než pro deklarovaný účel.

Návrh na vzetí muže do vazby policie podala kvůli obavě, že by obviněný mohl ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky. „Už několik osob na jeho nátlak při podání vysvětlení vypovídalo nepravdivě a v jeho prospěch. Pokud by tyto osoby nadále vypovídaly i v pozici svědků nepravdivě, jednalo by se o trestný čin křivá výpověď, za což hrozí až tříleté vězení,“ uvedla mluvčí

Pohár mládeže FAČR je celorepubliková soutěž pro žákovské fotbalové týmy od osmi do 13 let. V roce 2020 se jí zúčastnilo přes 16 000 dětí. V březnu 2021 po zveřejnění případu společnost Ondrášovka oznámila, že v roli generálního partnera turnaje končí. Pohár se nyní hraje pod názvem nového partnera jako Planeo Cup. (ČTK)