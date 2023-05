Soud snížil trest z patnácti na deset let vězení muži, který pobodal dva lidi

Vrchní soud v Praze dnes snížil trest z patnácti na deset let vězení šestašedesátiletému Josefu Temniacovi, který podle obžaloby loni dubnu na oslavě svého přítele v Kralupech nad Vltavou pobodal mladíka a nezletilou dívku.

Původně byl obžalován z pokusu o vraždu dvou lidí, podle odvolacího senátu ale šlo u dívky pouze o ublížení na zdraví. Dnešní rozhodnutí je pravomocné. Muž vinu odmítá, tvrdí, že nikoho nechtěl zranit a nevěděl, že má v ruce nůž.

Krajský soud v Praze původně za pokus o dvojnásobnou vraždu uložil muži 15 let vězení. Podle předsedkyně odvolacího senátu Michaely Pařízkové ale ze zranění dívky nelze vyvodit závěr, že by ji obžalovaný chtěl usmrtit. Upozornila na znalecký posudek, kde sice lékař vyloučil, že by šlo o náhodné zranění, bodnutí ale nebylo hluboké, a tudíž dívku natolik neohrožovalo. „Obžalovaný poškozenou jedenkrát bodl takovým způsobem, že vzniklo zranění dosahující pouze ublížení na zdraví,“ řekla soudkyně.

U mladíka ale podle Pařízkové není pochyb o tom, že šlo o „útok vykazující všechny známky vražedného“.

Temniac podle obžaloby před více než rokem v kuchyni rodinného domu v Kralupech nad Vltavou po požití alkoholu nejprve zaútočil na nezletilou dívku, kterou bodl do zad. Poté co dívka z kuchyně utekla, obrátil svou pozornost podle vyšetřovatelů na mladíka, který dívce přispěchal na pomoc, a dvakrát ho bodl do hrudníku. Dalšímu útoku podle obžaloby zabránil další muž. Mladíkovi zachránili život lékaři.

Obžalovaný u Krajského soudu v Praze vinu odmítl. Uváděl, že má v paměti mezery a zapínal a vypínal mu mozek. Jeho právnička dnes uvedla, že muž dívku pravděpodobně zranil omylem, když ztratil rovnováhu, mladíkovi se pak jen bránil. Nevěděl prý, že má v ruce nůž, myslel si, že drží elektronickou cigaretu. Obhájkyně také upozornila, že muž nebyl kvůli lékařské diagnóze zvyklý pít alkohol. „Obžalovaný rozhodně ví, že nechtěl nikomu ublížit,“ řekla soudu. Navrhovala, aby soud muže osvobodil nebo aby případ vrátil krajskému soudu.

Podle státního zástupce je ale odvolání obžalovaného nedůvodné, navrhl jeho zamítnutí. Žalobce poukázal na závěry znalců, že bodnutí vůči oběma poškozeným nemohla být výsledkem náhodného pohybu. I po útoku byl podle něj muž agresivní a vyhrožoval dalším lidem, že je zabije.

Soud Temniacovi uložil kromě trestu také ochranné léčení. Pojišťovnám musí podle verdiktu uhradit asi 260 000 korun. Napadenému mladíkovi má zaplatit téměř 680 000 korun, dívce pak zhruba 80 000 korun. (ČTK)