Masarykova univerzita u soudu obhájila svůj postup v době covidu

Masarykova univerzita obhájila před správními soudy svůj postup v době pandemie, kdy od studentů kvůli účasti na prezenční výuce žádala očkování, potvrzení o prodělané nemoci nebo test. Několik studentů podalo žalobu na ochranu před nezákonným zásahem.

Senáty Krajského soudu v Brně rozhodovaly odlišně. Přinejmenším v jednom případě krajský soud žalobě vyhověl, jiné žaloby zamítl. Rozhodnutí obojího typu ale zrušil Nejvyšší správní soud (NSS) a žaloby studentů odmítl s vysvětlením, že opatření není samo o sobě nezákonným zásahem s individuálními dopady. ČTK to zjistila z úřední desky.

NSS připomněl, že univerzity mají pravomoc k autonomní normotvorbě, tedy k přijímání takových opatření, která upravují jejich vnitřní chod. Správní soudy už dříve přijaly stanovisko, že normativní akty veřejnoprávních korporací nemohou být přezkoumávány jako nezákonný zásah, protože vzhledem k obecné podstatě postrádají přímé a konkrétní zaměření vůči jednotlivci.

„Žalobce nebyl vystaven ničemu jinému, než čemu byli vystaveni všichni ostatní studenti fakulty,“ uvedl nyní NSS v rozhodnutí, jímž odmítl žalobu studenta lékařské fakulty. U krajského soudu byl student původně úspěšný. Krajský soud spatřoval nezákonný zásah ve faktické realizaci a dopadech opatření, konkrétně v tom, že student musel podstupovat testování a jeho výsledky vkládat do informačního systému školy, aby se mohl účastnit prezenční výuky.

„Individualizovaným zásahem, jehož zákonnost by bylo možno věcně soudem přezkoumat, by bylo teprve samotné faktické neumožnění účasti žalobce na prezenční výuce (např. nevpuštěním do učebny, vykázáním z výuky),“ reagoval NSS.

Dalším rozhodnutím odmítl NSS žalobu studenta filozofické fakulty, jenž u krajského soudu neuspěl, ale podával ještě kasační stížnost. V záležitosti studenta lékařské fakulty stížnost podávala univerzita. Přinejmenším jedna stížnost ve sporu s obdobným půdorysem ještě na rozhodnutí NSS čeká.

Univerzita koncem roku 2021 podmiňovala účast na prezenční výuce očkováním proti covidu-19, proděláním nemoci nebo testem s negativním výsledkem. Studenti informace sami zadávali do univerzitního systému. Podle několika nespokojených studentů univerzita neměla oprávnění zavést podobné opatření. Navíc znevýhodňovala neočkované studenty a nepřímo na ně tlačila, aby se nechali vakcinovat. (ČTK)