Paměti prince Harryho vycházejí česky

Při příležitosti korunovace Karla III. vychází česky výbušná autobiografie prince Harryho Náhradník. Na knižních pultech bude od tohoto čtvrtka.

Náhradník. Foto: Práh

Autobiografie se zatím celosvětově prodalo přes pět milionů výtisků a titul je na pultech čtyřiatřiceti zemí. Jako nejrychleji prodávaná non-fiction kniha všech dob se zapsala i do Guinnessovy knihy rekordů.

„Když patříte do královské rodiny, neustále do vás hustí, že musíte mezi sebou a ostatními tvory udržovat nárazníkovou zónu. Jste Vy a pak jsou Oni. Odstup se samozřejmě uplatňoval i v rámci rodiny. Bez ohledu na to, jak moc jste někoho milovali, jste nikdy nemohli překonat propast, jež zela třeba mezi panovníkem či panovnicí a jejich dítětem.“

Princ Harry se ve vzpomínkách vrací k mnoha klíčovým životním momentům a nabízí čtenářům jedinečný vhled i řadu překvapivých odhalení, zejména co se týče problematického vztahu mezi Buckinghamským palácem a médii. „Když jsem babičku pozoroval, jak si podupává a kýve se do rytmu, chtěl jsem ji obejmout. Samozřejmě jsem to neudělal. To nepřicházelo v úvahu. Nikdy jsem to neudělal a nedokázal jsem si představit, za jakých okolností by bylo něco takového dovoleno,“ říká v knize vévoda ze Sussexu a odhaluje zákulisí britské královské rodiny.

Současně s titulem Náhradník vydává nakladatelství Práh i audioknihu, kterou namluvil herec Daniel Krejčík. Kniha vychází tento čtvrtek.