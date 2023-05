Na Anifilm míří přední světoví animátoři

Dnes začíná v Liberci mezinárodní festival Anifilm. Mezinárodní je i skladbou svých hostů, míří sem mimo jiné animátorka Del Torova Pinocchia či režisér Kung Fu Pandy.

Kung Fu Panda letos slaví patnáct let od premiéry. Snímek studia Dreamworks o pandích mistrech kung-fu se v roce 2008 dočkal oscarové nominace i skvělých tržních zisků, vznikla i dvě další pokračování a televizní seriál, za rok by se do kin měl Kung Fu Panda navíc vrátit se čtvrtým pokračováním. Do Liberce s filmem přijede jeden z jeho dvou režisérů John Stevenson, který tu film představí.

Na Anifilm, který probíhá v Liberci až do neděle, se chystají i další světoví tvůrci. Třeba animátorka Kim Keukeleire tu ukáže svůj nejnovější film Pinocchio Guillerma del Tora oceněný Oscarem, Zlatým Glóbem i cenou BAFTA, na němž se slavným režisérem spolupracovala. Spolu s postprodukčním supervizorem Fabricem Faivrem pak na společném masterclassu provede zájemce labyrintem stop-motion animace.

Mirai Mizue ukáže svou tvorbu a pohovoří o svých oceněných krátkých filmech i připravovaném celovečerním debutu. Gregorios Kythreotis představí svět a příběh o dospívání prostřednictvím své hry Sable a osobně ji pro publikum i zahraje. Projekci filmů a masterclass si připravila také Sarina Nihei, jejíž nezaměnitelný styl inspirovala estonská animace. Vzácný festivalový host, legendární japonský tvůrce Kódži Jamamura na festivalu osobně kromě svých filmů představí v Oblastní galerii Liberec i vlastní kresby, a to na výstavě s názvem Čtyři oka mžiky.

