Ochránci přírody žalují FAA kvůli kosmodromu SpaceX

„Podporuji pomoc Ukrajině,“ odpověděl lídr republikánské většiny americké Sněmovny McCarthy pracovníkovi ruské agentury RIA na tiskovce v Izraeli. Ten se ho ptal jako někoho, kdo „nepodporuje bianco šek pro Ukrajinu“, jestli je možné, že se podpora USA změní. „Nepodporuji, co dělá vaše země. Nepodporuji ani to, že zabíjíte děti. Měli byste se stáhnout. Svět vidí, jak to je,“ dodal McCarthy. (Fox)