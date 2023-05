Erdogan v průzkumech mírně stahuje ztrátu

Průzkumy preferencí v Turecku ukazují 13 dní před volbami mírné oslabení současného favorita Kemala Kilicdaroglua a posílení prezidenta Erdogana. Podle agentury Aksoy by 1. kolo vyhrál opoziční lídr se 47 % hlasů (-1), Erdogan by dostal 42 % (+4). Ve druhém kole by zvítězil Kilicdaroglu 54 % (-3) proti 46 % (+3). Kdo je Kilicdaroglu, popisujeme zde.

Kemal Kiliçdaroglu tvrdí, že chce Turecko navrátit k ochraně lidských práv, svobodě médií, vládě zákona a principu dělby moci. Foto: ČTK