Uzbekové dnes hlasovali o změnách ústavy, prezident Mirzijojev může v čele státu zůstat až do roku 2040

Lidé v Uzbekistánu dnes hlasovali o změnách ústavy, které zahrnují zakotvení řady občanských práv, ale zároveň umožní prezidentovi Mirzijojevovi znovu kandidovat a zůstat tak v čele až do roku 2040. Hlasování se účastnilo 81 procent voličů.

Výsledky by měla volební komise oznámit do 10 dnů. Všeobecně se očekává, že změny ústavy budou schváleny.

Ústavní změny, které minulý měsíc schválil uzbecký parlament, mají prodloužit prezidentský mandát z pěti na sedm let a ponechat maximálně dvě možná prezidentská období. Pětašedesátiletý Mirzijojev je prezidentem od roku 2016 a druhý mandát mu končí v roce 2026, jenže změnou ústavy se podle některých výkladů jeho předchozí mandáty nebudou započítávat.

Bezplatná zdravotní péče či vzdělání

Změny, které ústavu mění asi ze dvou třetin, mají také zaručit bezplatnou zdravotní péči či vzdělání. Ruší trest smrti a zavádí větší právní ochranu, například při zadržení policií, nebo před nezákonným a časově neomezeným vězněním.

„Náš život se zlepšuje,“ řekla dvaašedesátiletá Nazira, která nechtěla uvést příjmení. „Souhlasím s prodloužením (prezidentských) mandátů a děkuji prezidentovi za to, co pro nás dělá,“ dodala. „Vidím to tak, že změny posílí naše práva,“ řekl pětašedesátiletý Abdurašid Kadirov.

Ústavní změny nakonec nezahrnují původní návrh, který rušil právo autonomní republiky Karakalpakstán na samostatnost na základě referenda a který loni v létě vyvolal masové protesty, jež vláda brutálně potlačila a při nichž zemřely dvě desítky lidí.

Uzbekistán má od vyhlášení nezávislosti v roce 1991 teprve druhého voleného prezidenta. Tím prvním byl autoritářský vládce Islam Karimov, který stál v čele země 27 let do své smrti. Mirzijojev byl 13 let jeho premiérem a po nástupu do prezidentského úřadu otevřel zemi zahraničním investicím, zlepšil vztahy se sousedy, zmírnil omezení náboženských svobod a propustil desítky politických vězňů. Stejně jako Karimov však má prakticky neomezenou moc, v zemi jsou dál porušována lidská práva a prakticky neexistuje politické opozice, uvedla AFP. Také média jsou v Uzbekistánu stále silně kontrolována režimem.

Možnost dalších mandátů prezidenta si zřejmě nevyslouží velkou kritiku politiků ze zahraničí v době, kdy Západ usiluje o podporu všech bývalých sovětských zemí ve snaze izolovat Rusko kvůli jeho válce na Ukrajině, uvedla agentura Reuters. Český premiér Petr Fiala při nedávné návštěvě v Taškentu také zdůraznil možnosti obchodní spolupráce a posílení energetické bezpečnosti. (ČTK)