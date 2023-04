Tři brutální vraždy za tři týdny. Česko má problém, před kterým zavírá oči

Komentář Evy Mošpanové: Když nestačil šroubovák, vzal si muž samopal a vyvraždil partnerčinu rodinu. Další také střílel a třetí umlátil matku svého sedmiměsíčního dítěte. To vše za pouhé tři týdny. A to je jen nejtemnější špička pomyslného ledovce toho, co se odehrává v českých domácnostech a vztazích.