Síkela chce zavést povinnost dodavatelů energií zveřejňovat skutečné ceny

Dodavatelé energií by měli Energetickému regulačnímu úřadu sdělovat skutečné ceny energií, za které je prodají koncovým zákazníkům. Ministr průmyslu a obchodu Síkela to chce zapracovat do novely energetického zákona.

Síkela to řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Energetický regulační úřad a Český statistický úřad podle něj dosud mohly pracovat jen s ceníkovými cenami, které podle Síkely platí méně než 2,5 procenta obyvatel. Proto podle něj Česko v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patřilo ve druhém pololetí loňského roku mezi nejdražší země v Evropě. (České noviny)