Pavel: Ukrajinci jsou Česku vděční, považují nás za přátele

Prezident Petr Pavel po příletu do Prahy řekl, že Česko bude s dalšími spojenci hledat cesty, jak zvýšit dodávky munice na Ukrajinu, která jí má kritický nedostatek. „Spotřeba munice je při intenzivní bojové činnosti opravdu veliká a je třeba na to myslet, když Ukrajincům dodáváme techniku,“ dodal.

Prezident Petr Pavel vystoupil na tiskové konferenci na letišti Praha-Kbely po svém návratu z Ukrajiny. Foto: Karel Čapek, ČTK

Munice je podle něj nezbytná pro to, aby země mohla zahájit protiofenzivu vůči Rusku a obnovit kontrolu nad svým územím.

„To, co Ukrajina potřebuje ze všeho nejvíc, je munice. Její kritický nedostatek omezuje schopnost Ukrajiny efektivně se bránit a limituje schopnost provést úspěšnou protiofenzivu,“ řekl Pavel po příletu na vojenské letiště v pražských Kbelích. Rusové podle něj denně vystřelí čtyřnásobek až pětinásobek toho, co Ukrajinci.

„Budeme hledat cesty, jak zvýšit dodávky munice z našich zdrojů,“ řekl prezident. Zároveň chce o problému jednat i se spojenci. Ti podle něj dodávají velmi efektivní techniku, avšak s naprosto minimálním množství munice. Ukrajinci pak stroje mohou nasadit jen na několik dní, a potom je musí stáhnout zpátky. „To skutečně nedává smysl,“ podotkl Pavel.

Potřebná munice už se podle něj v ČR mnohdy nevyrábí, je ale dostupná v některých jiných státech. „Její zásoby jsou často v zemích, které tradičně odebíraly sovětskou techniku,“ přiblížil s tím, že bude hledat způsob, jak munici z těchto zemí dostat právě na Ukrajinu.

Česko bude podporovat vstup Ukrajiny do EU

Pavel zopakoval, že Česko bude podporovat vstup země do Evropské unie a výhledově i do NATO. Je podle něj nutné postarat se o to, aby Ukrajina, napadená Ruskem, mohla obnovit svoji suverenitu.

Zelenskyj Pavla s Čaputovou ujistil, že je Ukrajina pro vstup do EU připravena splnit všechny podmínky. Pavel se hodlá zasazovat o zahájení příslušných přístupových rozhovorů ještě do konce letošního roku.

Česko má podle Pavla připravené projekty v pěti oblastech klíčových pro rekonstrukci Ukrajiny: týkají se zdravotnictví, energetiky, dopravní infrastruktury, vodního hospodářství a bydlení.

Prezident také zmínil, že na Ukrajině viděl velkou vděčnost Česku za jeho pomoc. „Dalo by se to shrnout do hesla, že v nouzi poznáš přítele – a Ukrajinci nám dali jasně najevo, že my pro ně ti přátelé jsme,“ řekl.

Pavel na Ukrajinu vyrazil ve čtvrtek večer vlakem s Polska se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. V pátek jednali v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími představiteli státu, a to zejména o vojenské podpoře. Delegace musela kvůli leteckému poplachu na hodinu do hotelového krytu, Rusko totiž zahájilo novou vlnu vzdušných úderů. (red., ČTK)

Více o Pavlově cestě píšeme v reportáži: