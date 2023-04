Musíme se znovu ptát, co je vlastně smyslem Evropské unie, říká bulharský politolog Ivan Krastev. V rozhovoru také vysvětluje, proč krajní pravice proniká do hlavního politického proudu v Evropě a co by znamenala pro další budoucnost EU prohra polské liberální opozice.

Kdykoli přijde vážnější krize vojenského charakteru, Evropa chápe, že Spojené státy potřebuje, říká Ivan Krastev. Foto: Vladimír Šimíček