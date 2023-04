V Oslu odhalili sochu mrože, kterého loni úřady utratily

Americký ministr obrany Lloyd Austin při dnešní návštěvě Švédska vyzval Turecko a Maďarsko, aby žádost Švédska o vstup do NATO schválily před summitem Severoatlantické aliance na začátku července. Austinův švédský protějšek Pal Jonson uvedl, že doufá, že se to do července podaří.