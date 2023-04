BBC jmenovitě ověřila 21 700 padlých ruských vojáků na Ukrajině

Ruská redakce BBC a nezávislý server Mediazona ověřily jména 21 700 ruských vojáků, kteří padli na Ukrajině. Počet ruských obětí nové války, kterou před více než rokem vyvolala Moskva, je podle nich i nadále velmi vysoký, a to i v řadách speciálních jednotek.

Přes 3400 mrtvých jsou právě příslušníci elitních jednotek, včetně zpravodajských důstojníků, výsadkářů, námořní pěchoty či pilotů.

Celkové ztráty Ruska jsou však ještě výrazně vyšší. Nejkonzervativnější odhady podle BBC a Mediazony vycházejí z čísla 43 400 mrtvých. To by byl skoro trojnásobek počtu 15 000 vojáků, o které Sovětský svaz přišel ve válce v Afghánistánu během let 1979 až 1989.

Celkový počet ruských vojáků, kteří jsou mrtví, zranění či nezvěstní pak může dosahovat až 195 000. (ČTK)