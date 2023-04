„Astrální cestování mi nešlo, snadno se ztratím i na Zemi.“ Jana Uriel Kratochvílová bilancuje

Může působit jako by se narodila na jiné planetě, ve skutečnosti to ale byl špatný stát. Pokud by zpěvačka Jana „Uriel“ Kratochvílová vyrůstala na Západě, dost možná by se stala hvězdou světového formátu. V pražské Lucerně chystá na 10. listopadu velký koncert ke svým sedmdesátinám.