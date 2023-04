Koalice debatuje i o navýšení daní z příjmu, řekl Fiala

Premiér Petr Fiala (ODS) na Celostátním fóru pirátů v Liberci, kde krátce vystoupil se svým projevem, komentoval problémy, které koalice řeší, když jedná o konsolidačním balíčku. Ten má obsahovat návrhy na úspory a nové daně. Od jeho zavedení si ministři slibují, že klesne saldo státního rozpočtu.

To je pro letošek naplánované na 295 miliard korun. „Kdyby jednoduchá cesta byla, tak už nám ji někdo doporučí. Žádná jednoduchá cesta není, je třeba dobře sladit příjmovou a výdajovou stránku rozpočtu a najít takové úspory, které neohrozí žádnou sociální skupinu nebo část společnosti. Je třeba udělat rozhodnutí, jež není populistické, ale je rozumné a racionální. To prostě chvíli trvá,“ začal odpovídat na dotaz Deníku N.

„Rozpory?“ pokračoval premiér a dodal: „Já bych spíše řekl, že strany přicházejí s různými pozicemi a nápady. Nakonec je to pět politických stran, ale uvnitř vlády a celé koalice je velká vůle dospět k rozumnému řešení a vzájemně se poslouchat. To si myslím, že je důležité. Nepřeceňujme, že se občas v médiích objeví ten či onen výrok. Uvnitř vlády panuje důvěra, týmový duch a my přijdeme s dobrým řešením pro Českou republiku.“

Jedním z problematických bodů je daň z příjmu. Část koalice ji chce zvyšovat, velká část ODS to dlouhodobě odmítá. Nicméně v poslední době své „ne“ část občanských demokratů mírní. Sám Fiala v sobotu dopoledne připustil, že o možnosti zvýšit daň z příjmu v koalici debatují.

„Vládní koalice slíbila, že nebude zvyšovat celkové daňové zatížení. Samozřejmě můžeme debatovat a debatujeme o té příjmové stránce, protože jsme v minulém roce celkové daňové zatížení snížili minimálně o 30 miliard korun, což je nějaká rezerva. Ale chci se především soustředit, jakkoli je příjmová stránka důležitá, na výdajovou stránku rozpočtu. A to je klíčové proto, abychom dokázali udržet veřejné finance a státní rozpočet pod kontrolou i v příštích letech,“ reagoval na otázku Deníku N Fiala.