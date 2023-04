Fiala chce plán vládních úspor a nových daní představit v půlce května

V úterý by měli zástupci koalice znovu zasednout a hledat shodu na konsolidačním balíčku, který by měl podle představ ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) dostat pod kontrolu růst výdajů a skoro třistamiliardových schodek státního rozpočtu.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) ale úterý nejspíš výsledek nepřinese. Strany mají na mnohé daně – například daň z příjmů nebo nastavení DPH – jiné názory. Fiala o konsolidačním balíčku hovořil na Celostátním fóru Pirátů, kam přijel pozdravit své koaliční partnery.

„My prostě nemůžeme pokračovat v deficitech, které tady roztočila a předala nám Babišova vláda. Musíme ty deficity snížit. V prvním roce jsme dokázali uspořit 80 miliard korun. Pak přišla válka na Ukrajině a pořád máme deficity rozpočtu nižší, než jak je bez války plánovala Babišova vláda,“ řekl Fiala na dotazy médií s tím, že kvůli budoucím generacím není možné žít na dluh.

Premiér neřekl, o čem přesně bude ODS v úterý se svými vládními partnery jednat. Nepředpokládá ale, že by došlo ke shodě. „Kdyby byla shoda, tak by mě to překvapilo. Myslím, že potřebujeme ještě další čas na to, abychom ke shodě dospěli. Ale pořád platí náš harmonogram, že zhruba v polovině května chceme představit veřejnosti definitivní řešení. A to je termín dobře dodržitelný,“ dodat šéf kabinetu.