NHL: Boston jde s Floridou do sedmého zápasu

Ani dva góly Davida Pastrňáka nestačily Bostonu na vítězství nad Floridou. Jeho tým prohrál 5:7, stav v sérii je srovnán na 3:3 a o postupujícím do druhého kola play off rozhodne sedmý zápas.

🙌 THERE WILL BE A GAME 7 IN BOSTON 🙌

The @FlaPanthers would not go away quietly in Game 6, and shortly after the teams traded third period goals, Eetu Luostarinen RIPS home the eventual game winner! #StanleyCup pic.twitter.com/8HsayvGv6H

— NHL (@NHL) April 29, 2023