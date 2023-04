V Nebrasce a Jižní Karolíně nečekaně neprošly zákony na omezení potratů

Omezení potratů v hluboce konzervativních amerických státech Nebraska a Jižní Karolína včera velmi těsně neprošlo hlasováním v zákonodárných sborech. Američtí zastánci práva na potrat se tak dočkali velkého a nečekaného vítězství.

V Nebrasce jsou potraty povolené do 20. týdne těhotenství. Nový zákon chtěl tuto dobu zkrátit na pouhých šest týdnů, což je zhruba okamžik, kdy lze poprvé zachytit tlukot srdce plodu. Bývalý šéf nemocnice a dnes senátor v Nebrasce Merv Riepe se ale zdržel hlasování o ukončení debaty o normě a v podstatě tak zablokoval její schválení. O normě, která má podporu nebraského republikánského guvernéra Jima Pillena, se tak nejspíš letos už hlasovat nebude, píše AP.

Riepe odmítl normu podpořit, protože šest týdnů je podle něj příliš krátká doba a řada žen v této fázi těhotenství o dítěti ještě ani neví. Senátor podal návrh dodatku, podle kterého by byla hranice 12 týdnů a existovala by i řada výjimek, píše The Guardian.

Zastavení návrhu v metropoli Nebrasky Lincolnu oslavovali zastánci práva na potrat. Hlučně skandovali hesla „Čí je to parlament? Náš!“. „Bylo to nečekané, ale jsme tak šťastní, že jsme vyhráli. Bojovali jsme tvrdě. Tento zákon není to, co si přeje většina žen v tomto státě,“ řekla Jo Giles.

V Jižní Karolíně zákonodárci hlasovali v poměru 22 ku 21 pro odložení navrhovaného téměř úplného zákazu potratů do konce roku. V republikány ovládaném senátu Jižní Karolíny protipotratový zákon neprošel už potřetí a země tak může nadále poskytovat útočiště pro ženy z okolních států, kde byly potraty zakázány nebo omezeny, píše The Guardian. Potraty jsou tam možné do 22. týdne těhotenství.

Proti zákonu ve svých dlouhých projevech brojily členky zákonodárného sboru a poukazovaly na výraznou mužskou převahu. V jihokarolinském senátu, který má 46 členů, je totiž jen pět žen.

„Jediná věc, kterou můžeme udělat, když vy všichni, vy muži ve sněmovně, obrazně řečeno neustále fackujete ženy tím, že znovu a znovu a znovu vyzdvihujete potraty, je, abychom vám to vracely svými slovy,“ řekla republikánská senátorka Sandy Senn. (ČTK)