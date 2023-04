Čaputová: Každý politik potřebuje takovýto kontakt s realitou

Každý politik potřebuje takovýto kontakt s realitou, prohlásila slovenská prezidentka Čaputová na tiskové konferenci v Kyjevě. „Ukrajina není zlomená, ale je odhodlaná dosáhnout svých cílů a my jsme tady proto, abychom jí alespoň trochu pomohli,“ řekl český prezident Pavel.

Pavel a Čaputová v Kyjevě. Foto: Deník N

„Společná cesta nebyla motivovaná tím, že bychom to lépe zvládli. Ale separátně nás to najednou v Praze a Bratislavě napadlo. Je to poselství. Poselství dvou zemí, které mají společný dlouhý příběh a rozešli se kultivovaným a inspirujícím způsobem. A mají k sobě respekt i dnes,“ řekla na dotaz Respektu, proč jeli oba státníci spolu, Čaputová.

„Vyslechli jsme konkrétní požadavky na to, co Ukrajina potřebuje, hlavně vojenský materiál. Ale i obnovy a rekonstrukce Ukrajiny. Bavili jsme se o reionální spolupráci. Bavili jsme se o místě ambasády ČR v Kyjevě, stávající nevyhovuje,“ odpověděl Pavel na dotaz, co probíral se Zelenským.

Pavel dále řekl, že by vstup Ukrajiny do EU měl být souběžně se západním Balkánem. Ten se podle jeho slov nesmí ignorovat, neboť by se to mohlo Evropě vymstít.

Program mají oba státníci na Ukrajině i zítra, zůstane však zatím z bezpečnostních důvodů nezveřejněn.