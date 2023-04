Rusové v noci zasáhli obytný dům v Umani. Zemřely bezmála dvě desítky lidí

Aktualizace: Počet obětí ruských útoků v ukrajinských městech Umaň a Dnipro se blíží dvěma desítkám, mezi mrtvými jsou čtyři děti, informují ukrajinské úřady.

Předchozí bilance informovala o 12 mrtvých, mezitím ale záchranáři při rozebírání trosek v Umani nalezli další těla a počet obětí v tomto městě stoupl na 16. Další dvě oběti si vyžádal ruský útok v Dnipru. Rusko dnes časně ráno podniklo vlnu útoků na cíle na mnoha místech Ukrajiny, včetně Kyjeva.

A 31-year-old woman and her 2-year-old daughter died. Three people were injured. pic.twitter.com/lVWQ1x6ejz

„Z ruin obytného domu jsme vyprostili tělo dalšího mrtvého. Celkem přišlo o život 16 lidí, včetně tří dětí, zraněno je 18 lidí, včetně devíti hospitalizovaných, a zachránit se podařilo 17 lidí, tři z nich děti,“ citovala agentura Unian z vyjádření záchranářů. Prohledávání trosek pokračuje. Na záběrech z Umaně, která leží zhruba 200 kilometrů jižně od Kyjeva, je vidět vážně poničená obytná budova, jejíž část se zřítila.

Uman, Cherkasy region, city of Dnipro, and Ukrainka in Kyiv region.

Horrific results of the new russian large-scale missile attack.

Murderers must be punished.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/J6SzFzXYxF

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 28, 2023