V ČR by se podle Hladíka mělo sázet víc stromů i u silnic, novelu chce letos

V České republice by mělo být podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) vysazováno víc stromů, a to i podél silnic. Musí ale jít bezpečnou výsadbu, která nebude bránit automobilové dopravě ani zemědělské rostlinné produkci.

Legislativa se tím nejspíš bude zabývat ještě letos. Ministr to dnes řekl novinářům při návštěvě Pardubického kraje.

„Naším cílem je dostat do krajiny dostat víc stromů. Naším cílem je silniční zeleň povýšit, dát ji velkou hodnotu. Vrátit stromy na mnoho míst do krajiny, ale takovým způsobem, aby to nezpůsobovalo konflikty v dopravě. Je potřeba řešit, abychom pro stromy měli dost prostoru, aby koruny stromů mohly přesahovat do krajiny, aby kultivary byly výš a nevadily zemědělské technice,“ řekl Hladík.

Na téma stromů v krajině vzniknou pracovní skupiny. Spolupracovat budou i s ministerstvem dopravy. Návrhy, které vzniknou, budou mít dopad na zákon o ochraně přírody a krajiny a zákon o zemědělském půdním fondu. Novela o zemědělském fondu se nebude týkat jen silniční zeleně, nicméně rád by ji ministr dostal do schvalovacího procesu na konci letošního roku. (ČTK)