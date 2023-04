Soud potvrdil Nečesanému 1,7 milionu korun odškodného

Městský soud v Praze potvrdil Lukáši Nečesanému náhradu újmy 1,7 milionu korun a úroky z prodlení za nezákonné stíhání a za dva roky ve vězení. Vyplývá to z justiční databáze, na rozhodnutí dnes upozornila Česká televize.

Rozhodnutí je pravomocné. Vyjádření městského soudu ČTK zjišťuje. Nečesaný čelil šest let stíhání za pokus o vraždu kadeřnice v Hořicích na Jičínsku, justice ho ale nakonec po zásahu Nejvyššího soudu osvobodila pro nedostatek důkazů a případ zůstal neobjasněný. Odškodné převyšuje běžně přiznávané částky za nezákonné trestní stíhání.

Obvodní soud pro Prahu 2, jehož rozhodnutí nyní městský soud potvrdil, při vynášení rozsudku v říjnu uvedl, že stíhání zasáhlo do osobního, rodinného i pracovního života Nečesaného. Soudkyně tehdy upozornila, že v době zahájení stíhání byl Nečesaný velmi mladým a netrestaným středoškolským studentem, kterému vzetí do vazby zabránilo maturovat v řádném termínu. Poukázala i na to, že konečný osvobozující výrok trestního soudu nepřinesl „kýžené očištění žalobce“ – předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička tehdy prohlásil, že osvobození nepokládá za správné, že ale nemá jinou procesní možnost.

Ministerstvo spravedlnosti i Nečesaný se proti říjnovému rozsudku obvodního soudu odvolali. Nečesaný se po státu domáhal 18,8 milionu korun. Proti nynějšímu rozhodnutí může podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Ministerstvo spravedlnosti muži už v minulosti vyplatilo 1,2 milionu korun.

Útok na kadeřnici se stal v únoru roku 2013. Pachatel udeřil ženu do hlavy polenem a vzal jí přes 10 000 korun. Obžaloba z činu vinila Nečesaného, který žil v Hořicích u prarodičů. Napadená žena ho nejprve jako agresora nepoznala, později jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti. Královéhradecký krajský soud mladíka opakovaně poslal za mříže, po zásahu Nejvyššího soudu a změně trestního senátu jej dvakrát zprostil viny. Pražský vrchní soud osvobozující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání. Zprošťující rozsudek potvrdil až v březnu 2019.

Nečesaného prarodiče, rodiče, manželka a bratr rovněž chtěli po ministerstvu odškodné, nároky vyčíslili na celkem 25 milionů. Poté, co jim úřad nevyhověl, podali žaloby, které ale později stáhli. Nečesaného rodiče sami čelili jinému trestnímu stíhání – bývalý ředitel liberecké krajské nemocnice Luděk Nečesaný a jeho manželka Šárka byli obžalovaní v korupční kauze. I je ale soudy osvobodily, Nečesaný starší dával obvinění do souvislosti se svým bojem za očištění syna. (Česká televize)