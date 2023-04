WHO darovala vybavení nemocnici Bulovka. Za pomoc Ukrajině

Světová zdravotnická organizace (WHO) dodala speciální elektricky polohovatelná lůžka, mobilní elektrické generátory a počítačového vybavení do pražské nemocnice Bulovka. WHO tak reaguje na pomoc Česka ukrajinským uprchlíkům. (MZČR)

Vybavení bylo pořízeno ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a z finančních prostředků poskytnutých vládami Německa a USA.

Nová, v Česku vyrobená, polohovatelná lůžka budou sloužit na Jednotce intenzivní péče Kliniky infekčních nemocí, v akutní příjmové ambulanci anesteziologicko-resuscitačního oddělení a na interním oddělení FNB.

Postele přispějí ke zlepšení poskytované nemocniční péče a zároveň elektrické ovládání zásadně usnadní zdravotním sestrám práci při polohování pacientů.

Darované zdravotnické vybavení je podle ministerstva součástí širšího úsilí WHO a jejích partnerů reagovat na uprchlickou krizi způsobenou pokračující válkou na Ukrajině.

„České zdravotnictví je kvůli zvýšenému přílivu ukrajinských uprchlíků vystaveno tlaku. Darované vybavení je součástí snahy WHO posílít zdravotnické systémy a rozšířít kapacitu zdravotnických zařízení,“ řekla Zsofia Pusztai, vedoucí Kanceláře WHO v Česku.

„Nová lůžka přispějí ke zlepšení poskytované nemocniční péče pro všechny pacienty – občany Česka i uprchlíky,“ dodala Zsofia Pusztai.