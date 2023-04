Pavel v Boroďance: Ruské útoky na civilní cíle byly záměrné

„Ruské útoky na civilní cíle jsou jednoznačně záměrné,“ řekl Petr Pavel v Boroďance. Svědčí o tom podle něj jejich velký počet, který vylučuje, že by šlo o chybu. „Je to jasný plán vyvolat chaos a hrůzu mezi civilním obyvatelstvem a na základě toho vyvolat tlak na vládu k ústupkům,“ vysvětlil. Ukrajince to ale nezlomilo, dodal.