Čaputová v Kyjevě: „Naše pomoc má smysl“

Zuzana Čaputová při návštěvě Kyjevské oblasti podpořila další pomoc Ukrajině. Dnešní noční útoky na některá ukrajinská města podle slovenské prezidentky opět připomínají, že si nemůžeme dovolit od Ukrajiny odvrátit pozornost.

Petr Pavel a Zuzana Čaputová v Boroďance. Foto: Petra Procházková, Deník N

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přicestovala dnes do Kyjevské oblasti spolu s českým prezidentem Petrem Pavlem.

Jejich návštěva se připravovala déle, oba již dříve veřejně oznámili, že napadenou Ukrajinu navštíví společně.

Čaputová při návštěvě Kyjevě zmínila nutnost obráncům i nadále pomáhat.

„Právě díky tomu, že demokratický svět v posledním roce neodvracel zrak, je dnes Kyjev městem, které funguje téměř normálním životem. Fronta se posunula na východ Ukrajiny, dále od našich hranic,“ napsala Čaputová.

„Některé ruiny se postupně proměňují v modulární domy, těm šťastnějším rodinám se vrátily i děti, které jim byly okupanty ukradené. Tento posun znamená, že naše pomoc má smysl, přibližuje nás k míru a oddaluje od agresora,“ uvedla na svém facebookovém profilu prezidentka Slovenska.

Přímo v Kyjevě je Čaputová po vypuknutí války již podruhé. Na svou první cestu dnes také zavzpomínala. Napsala, že po této první návštěvě není její postoj k válce politický, je ale hluboce lidský.

„Věřím, že by to pohnulo s každým bez ohledu na to, jaké informační zdroje je zvyklý sledovat,“ napsala Čaputová.

Slovenská prezidentka podle svých slov chápe, že hrůzy války mohou být pro lidi, kteří je nikdy nezažili, těžko představitelné a může být obtížné je naplno procítit.

„S prezidentem Pavlem jsme tu i proto, abychom nikdy nic takového nazažili,“ napsala Čaputová.