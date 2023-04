Video dne: Štěpán Kozub se stal maniakálním Viktorem z Netflixu

Dříve natočené filmy by se neměly předělávat tak, aby vyhověly moderní citlivosti. Režisér Steven Spielberg to prohlásil na setkání Time 100 Summit. Spielberg také litoval, že ve verzi hitu E.T. – Mimozemšťan z roku 1982 vydané u příležitosti 20. výročí měli policisté vysílačky místo zbraní. (České noviny)