V lese v Polsku se našla střela vzduch-země, zřejmě následek manévrů

Kus vojenské techniky, který lidé před několika dny našli v lese na severozápadě Polska, je zřejmě střela země–vzduch, která se zarazila do země. Mohla se tam dostala po testech obranných systémů.

Podle rozhlasové stanice RMF FM jde o několikametrovou střelu; zřejmě se tam dostala po testech obranných systémů, které Polsko kupuje pro svoji armádu, a vojáci ji pravděpodobně vystřelili během cvičení. Nález vyvolal v Polsku velkou pozornost poté, co na východě země loni v listopadu nedopatřením dopadla podle všeho raketa ukrajinské protiletecké obrany a zemřeli kvůli tomu dva lidé.

Missile found near Bydgoszcz may have been launched in Poland during anti-aircraft defence exercises – Mediahttps://t.co/gyeZnbHo2o pic.twitter.com/lpBU1Qskn4

— European Pravda (@EuropeanPravda) April 27, 2023