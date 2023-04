Bek v případě jmenování ministrem školství nebude usilovat o unijní funkce

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek v případě přesunu na post ministra školství nebude usilovat o post evropského komisaře. Vyloučil také, že by v tomto případě kandidoval do Evropského parlamentu. Mohl by naopak obhajovat svůj senátorský mandát.

Ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N.

Mikuláš Bek by měl na pozici ministra školství nahradit svého kolegu z hnutí STAN Vladimíra Balaše. O Bekovi se dříve spekulovalo v souvislosti s postem evropského komisaře, ministr také dříve připouštěl kandidaturu do Evropského parlamentu.

Pokud ale jmenován skutečně bude, čemuž nic nebrání, do evropských struktur se nevydá. Řekl to serveru iRozhlas.

Mandát do Senátu má Bek obhajovat příští rok

„Pokud budu jmenovaný ministrem školství, znamená to pro mě, že se tomu budu věnovat naplno tak, abych co nejvíc ze svých záměrů realizoval. Vede to také k úvaze, že bych v takovém případě chtěl obhajovat senátní mandát na Brně-městě, a nikoliv se ubírat do evropských struktur,“ řekl ministr Bek.

Šestiletý senátorský mandát mu vyprší příští podzim.

Nového eurokomisaře bude vláda vybírat po volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční příští jaro. Aktuálním favoritem je podle informací Deníku N ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.